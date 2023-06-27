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У Львові затримали держслужбовицю на хабарі

27 червня 2023 13:02
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові затримали дежслужбовицю на хабарі
Правоохоронці в кабінеті держслужбовиці. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Як повідомили правоохоронці, державну виконавицю відділу виконавчої служби у Львові затримали на хабарі 1 300 доларів. За вказану "винагороду" жінка обіцяла зняти арешт з майна боржника зі сплати аліментів.

Про це інформує поліція Львівської області.

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Деталі затримання

"Як встановили правоохоронці, державна виконавиця одного з відділів державної виконавчої служби у місті Львові, 48-річна місцева мешканка, вимагала від боржника, рахунки якого були заблоковані за несплату аліментів, неправомірну вигоду за сприяння в незаконному знятті арешту з майна. Свої послуги посадовиця оцінила у 1 300 доларів США", — йдетьсяу повідомленні.

Вилучені гроші поліцією. Фото: Нацполіція Львівщини
Вилучені поліцією гроші. Фото: Нацполіція Львівщини

Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові повідомили про підозру державному інспектору митного посту Львівської митниці за фактом одержання неправомірної вигоди. Державний інспектор вимагав хабар у  50 доларів з кожного транспортного засобу.

Також ми раніше писали, що на Львівщині правоохоронці оголосили підозру завідувачці одного із відділень та старшій медичній сестрі поліклінічного відділення однієї із центральних районних лікарень області. Вони вимагали 5 500 доларів США хабара за встановлення групи інвалідності.

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