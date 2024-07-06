Во Львове задержан экспрокурор Ростислав Ильницкий

Ростислав Ильницкий в момент задержания. Фото: источники УП

Во Львове задержали ранее объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого, во время войны отыгравшего роскошную и громкую свадьбу. Он пытался избежать мобилизации с помощью взятки в размере 3,5 тысячи долларов.

Об этом сообщает Украинская правда в субботу, 6 июля.

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Задержан скандальный экс-прокурор

Ростислав Ильницкий, ранее отличившийся скандальной свадьбой, пытался уклониться от мобилизации за взятку в 3 500 долларов. Эти деньги он хотел вручить адвокату Богдане М., которая является его тещей. Женщину также задержали.

Экс-прокурор скрывался на чердаке дома адвоката, где его и задержали во время обыска в помещении.

Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, устанавливаются другие возможные соучастники преступления. По результатам их проведения будет решен вопрос о сообщении о подозрении.

Скандальная свадьба экс-прокурора

Бывший прокурор Ростислав Ильницкий осенью 2023 года отыграл двухдневную роскошную свадьбу с экс-работницей львовского ГБР Роксоланой Москвой. Событие произошло в пятизвездочном комплексе Emily Resort вблизи Львова.

Всего за два дня свадьбу посетило около тысячи гостей. Во время военного положения в стране люди веселились и плясали под громкую музыку.

Украинскую общественность глубоко возмутило такое поведение экс-прокурора, его избранницы и гостей мероприятия. Позже на этот инцидент отреагировало и Государственное бюро расследований.