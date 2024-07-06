У Львові затримали експрокурора Ростислава Ільницького

Ростислав Ільницький в момент затримання. Фото: джерела УП

У Львові затримали раніше оголошеного в розшук скандального колишнього прокурора Ростислава Ільницького, який під час війни відгуляв розкішне і гучне весілля. Він намагався уникнути мобілізації за допомогою хабаря у розмірі 3,5 тисяч доларів.

Про це повідомляє Українська правда у суботу, 6 липня.

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Затримано скандального експрокурора

Ростислав Ільницький, який раніше відзначився скандальним весіллям, намагався ухилитися від мобілізації за хабар у 3 500 доларів. Ці гроші він хотів вручити адвокатці Богдані М., яка є його тещею. Жінку також затримали.

Експрокурор переховувався на горищі будинку адвокатки, де його і затримали під час обшуку у приміщенні.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії, встановлюються інші можливі співучасники злочину. За результатами їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру.

Скандальне весілля експрокурора

Колишній прокурор Ростислав Ільницький восени 2023 року відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою. Подія відбулася у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.

Загалом за два дні весілля відвідала майже тисяча гостей. У час воєнного стану в країні люди веселилися і танцювали під гучну музику.

Українську громадськість глибоко обурила така поведінка експрокурора, його обраниці та гостей заходу. Пізніше на цей інцидент відреагувало і Державне бюро розслідувань.