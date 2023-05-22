Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове задержали парня, который продавал в интернете фальшивые талоны на горючее arrow

Во Львове задержали парня, который продавал в интернете фальшивые талоны на горючее

22 мая 2023 11:42
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержали парня, продававшего в интернете фальшивые талоны на горючее
Во время обысков в доме мошенника нашли большое количество фальшивых талонов. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Полицейские во Львове задержали 21-летнего парня, продававшего в интернете поддельные талоны на горючее. Кроме того, он якобы продавал игровые приставки, однако после получения подписки товар покупателям не отправлял.

Об этом сообщили в Национальной полиции Львовской области.

Читайте также:

Детали дела

Как сообщили в полиции, 21-летний львовянин на одном из популярных интернет-магазинов размещал объявления о продаже игровых приставок и комплектующих к компьютерной технике по умеренным ценам. При этом сам товар он не продавал, а деньги клиентов присваивал.

Удалены полицией игровые приставки. Фото: Нацполиция Львовщины
Изъятые полицией игровые приставки. Фото: Нацполиция Львовщины

Кроме этого, по значительно ниже рыночных цен он продавал фальшивые талоны на горючее. Мошеннику удалось обмануть жителей Львовской, Житомирской, Черниговской, Волынской и Закарпатской областей.

Во время обысков в его квартире правоохранители изъяли большое количество фальшивых талонов, деньги покупателей и черновую бухгалтерию. Следователи сообщили львовянину о подозрении по ч. 3 ст. 130 (мошенничество) УКУ. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове задержан 32-летний наркодилер из Харькова. Полиция изъяла у задержанной психотропы стоимостью 3 млн грн.

Также мы писали, что на Львовщине остановили водителя, который хотел перевезти контрабандное удобрение из Беларуси.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас