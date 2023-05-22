Во Львове задержали парня, продававшего в интернете фальшивые талоны на горючее

Во время обысков в доме мошенника нашли большое количество фальшивых талонов. Фото: Нацполиция Львовщины

Полицейские во Львове задержали 21-летнего парня, продававшего в интернете поддельные талоны на горючее. Кроме того, он якобы продавал игровые приставки, однако после получения подписки товар покупателям не отправлял.

Об этом сообщили в Национальной полиции Львовской области.

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Детали дела

Как сообщили в полиции, 21-летний львовянин на одном из популярных интернет-магазинов размещал объявления о продаже игровых приставок и комплектующих к компьютерной технике по умеренным ценам. При этом сам товар он не продавал, а деньги клиентов присваивал.

Изъятые полицией игровые приставки. Фото: Нацполиция Львовщины

Кроме этого, по значительно ниже рыночных цен он продавал фальшивые талоны на горючее. Мошеннику удалось обмануть жителей Львовской, Житомирской, Черниговской, Волынской и Закарпатской областей.

Во время обысков в его квартире правоохранители изъяли большое количество фальшивых талонов, деньги покупателей и черновую бухгалтерию. Следователи сообщили львовянину о подозрении по ч. 3 ст. 130 (мошенничество) УКУ. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове задержан 32-летний наркодилер из Харькова. Полиция изъяла у задержанной психотропы стоимостью 3 млн грн.

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