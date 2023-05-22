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У Львові затримали хлопця, який продавав в інтернеті фальшиві талони на пальне

22 травня 2023 11:42
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові затримали хлопця, який продавав в інтернеті фальшиві талони на пальне
Під час обшуків у помешканні шахрая знайшли велику кількість фальшивих талонів. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Поліцейські у Львові затримали 21-річного хлопця, який в інтернеті продавав підроблені талони на пальне. Крім цього, він нібито продавав ігрові приставки, однак після отримання передплати товар покупцям не відправляв.

Про це повідомили в Національній поліції Львівщини.

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Деталі справи 

Як повідомили у поліції, 21-річний львів’янин на одному з популярних інтернет-магазинів розміщував оголошення про продаж ігрових приставок та комплектуючих до комп’ютерної техніки за помірними цінами. При цьому сам товар він не продавав, а гроші клієнтів — привласнював.

Вилучені поліцією ігрові приставки. Фото: Нацполіція Львівщини
Вилучені поліцією ігрові приставки. Фото: Нацполіція Львівщини 

Крім цього, за значно нижчими від ринкових цінами він продавав фальшиві талони на пальне. Шахраю вдалось ошукати мешканців Львівської, Житомирської, Чернігівської, Волинської та Закарпатської областей.

Під час обшуків у його помешканні правоохоронці вилучили велику кількість фальшивих талонів, гроші покупців та чорнову бухгалтерію. Слідчі повідомили львів’янину про підозру за ч. 3 ст. 130 (шахрайство) ККУ. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові затримали 32-річну наркодилерку з Харкова. Поліція вилучила у затриманої психотропи вартістю 3 млн грн.

Також, ми писали, що на Львівщині зупинили водія, який хотів перевезти контрабандне добриво з Білорусі.

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