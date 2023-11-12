Во Львове задержали пенсионера, напавшего с ножом на военного

Задержанный по делу нападения на мужчину во Львове. Фото: полиция Львовской области

Во Львове полицейские арестовали пожилого человека, который ударил ножом местного жителя. По версии местных Telegram-каналов пострадавшим оказался военный, который недавно приехал из зоны боевых действий в отпуск.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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В сообщении говорится, что инцидент произошел во время прогулки с собаками. Теперь подозреваемому за его действия может грозить до восьми лет тюремного заключения.

Согласно информации правоохранительных органов, 11 ноября около 16:50 на улице Владимира Великого между двумя мужчинами, 70 и 42 лет, вспыхнула ссора, также во время прогулки с собаками. В результате этого спора пенсионер нанес мужчине два удара ножом в область груди и живота, причинив серьезные травмы.

Информация в соцсетях о нападении на военного

Местные Telegram-каналы сообщают, что пострадавший приехал в отпуск во Львов, чтобы увидеться с женой. Предварительно к нему подошел пьяный нападающий и выразил претензии по поводу собаки без намордника.

Также в соцсетях утверждают, что ножевые ранения также получил пес военного.

Напомним, во Львове работники военкомата применили силу к прохожему. Они посреди улицы силой усадили мужчину в бус и пытались помешать видеосъемке очевидцев.

Также во Львове священника, который ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения, отстранили от служения. Кроме того, суд назначил наказание в размере 17 тыс. грн штрафа.