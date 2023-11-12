У Львові затримали пенсіонера, який напав із ножем на військового

Затриманий у справі нападу на чоловіка у Львові. Фото: поліція Львівської області

У Львові поліцейські заарештували літню людину, яка вдарила ножем місцевого жителя. За версією місцевих Telegram-каналів постраждалим виявився військовий, який нещодавно приїхав із зони бойових дій у відпустку.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Читайте також:

Пенсіонер завдав ножового поранення військовому — що відомо

У повідомленні йдеться, що інцидент стався під час прогулянки із собаками. Наразі підозрюваному за його дії може загрожувати до восьми років ув'язнення.

Згідно з інформацією правоохоронних органів, 11 листопада близько 16:50 на вулиці Володимира Великого між двома чоловіками, 70 та 42 років, спалахнула сварка, також під час прогулянки із собаками. Внаслідок цієї суперечки пенсіонер завдав чоловікові два удари ножем у ділянку грудей та живота, завдавши серйозних травм.

Інформація у соцмережах про напад на військового

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що постраждалий приїхав у відпустку до Львова, щоб побачитись із дружиною. Попередньо до нього підійшов п'яний нападник і висловив претензії щодо собаки без намордника.

Також у соцмережах стверджують, що ножові поранення також отримав собака військового.

Нагадаємо, у Львові працівники військкомату застосували чинність до перехожого. Вони посеред вулиці силою посадили чоловіка в намиста і намагалися перешкодити відеозйомці очевидців.

Також у Львові священника, який їздив за кермом у стані алкогольного сп'яніння, усунули від служіння. Крім того, суд призначив покарання у розмірі 17 тис. грн штрафу.