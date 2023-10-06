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Во Львове задержали женщину, которая "заминировала" торговый центр

6 октября 2023 13:59
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержала женщина, которая заменяла торговый центр
Полицейские задержали женщину, подозреваемую в заминировании ТЦ. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 6 октября, во Львове полицейские задержали злоумышленницу по подозрению в ложном сообщении о заминировании. Женщине грозит наказание — до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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Во время ложного заминирования эвакуировали 1800 человек

Полицейские Львова задержали 51-летнюю львовянку, которая сообщила о ложном заминировании.

"Сообщение о заминировании одного из львовских торгово-развлекательных центров поступило на оперативную линию 102 сегодня, 6 октября, около десяти часов утра. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других подразделений полиции Львовщины, а также патрульные полицейские. Были эвакуированы 1800 посетителей и 600 работников. Взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили. Оперативники установили, что ложное сообщение о заминировании предоставила 51-летняя львовянка. Ее задержали", — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание  — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанную меру пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове задержали мужчину, который угрожал взорвать жилой дом.

Также мы ранее писали, что во Львове правоохранители получили сообщение о хулиганстве на улице Научной. По словам заявителя, неизвестный мужчина крушил припаркованные автомобили.

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