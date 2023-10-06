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У Львові затримали жінку, яка "замінувала" торговий центр

6 жовтня 2023 13:59
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові затримали жінку, яка замінувала торговий центр
Поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у замінування ТЦ. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 6 жовтня у Львові поліцейські затримали зловмисницю за підозрою у неправдивому повідомленні про замінування. Жінці загрожує покарання  — до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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Поліцейські Львова затримали 51-річну львів’янку, яка повідомила про неправдиве замінування.  

"Повідомлення про замінування одного з львівських торгівельно-розважальних центрів надійшло на оперативну лінію 102 сьогодні, 6 жовтня, близько десятої години ранку. На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Було евакуйовано 1800 відвідувачів та 600 працівників закладу. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Проведеними заходами оперативники встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 51-річна львів’янка. ЇЇ затримали", — йдеться у повідомленні. 

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання  — позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманій запобіжний захід.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові затримали чоловіка, який погрожував підірвати житловий будинок.

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