Во Львове женщина помогла полиции задержать двух воров

Вещи, которые пытались украсть воры из автомобиля. Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове женщина в понедельник, 12 февраля, помогла правоохранителям задержать воров. Злоумышленники проникли в автомобиль и украли вещи.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

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В полиции рассказали, что жительница Сихова позвонила по телефону на линию 102 и сообщила о краже. Фигуранты пытались украсть вещи из автомобиля. Женщина предоставила описание вероятных злоумышленников.

"Патрульные 3-го батальона приближаясь к месту назначения, заметили двух мужчин: один из них стоял возле автомобиля Volkswagen Golf, а второй — вылезал из него", — говорится в сообщении.

Увидев правоохранителей, один из них начал убегать, однако инспектор догнал его за 50 метров. Другого, держащего пакеты, задержали на месте.

У 34 и 51-летнего мужчин обнаружили:

домкрат;

набор ключей;

автомобильный ключ;

сервисную книгу от автомобиля Volkswagen Golf.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, СБУ во Львовской области задержала руководителя благотворительного фонда "Закон и справедливость" Владимира Смолинского по подозрению в содействии уклонистам выезда за границу. Свои "услуги" он оценивал в 10 тысяч долларов.

Ранее во Львовской области суд взыскал с госбюджета 518 тысяч гривен в пользу Олега Данилюка из-за причиненного ему морального ущерба в связи с незаконным обвинением в хранении боеприпасов.