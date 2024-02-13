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Во Львове женщина помогла полиции задержать двух воров

13 февраля 2024 10:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове женщина помогла полиции задержать двух воров
Вещи, которые пытались украсть воры из автомобиля. Фото: facebook.com/lvivpolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове женщина в понедельник, 12 февраля, помогла правоохранителям задержать воров. Злоумышленники проникли в автомобиль и украли вещи.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

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В полиции рассказали, что жительница Сихова позвонила по телефону на линию 102 и сообщила о краже. Фигуранты пытались украсть вещи из автомобиля. Женщина предоставила описание вероятных злоумышленников.

"Патрульные 3-го батальона приближаясь к месту назначения, заметили двух мужчин: один из них стоял возле автомобиля Volkswagen Golf, а второй — вылезал из него", — говорится в сообщении.

Увидев правоохранителей, один из них начал убегать, однако инспектор догнал его за 50 метров. Другого, держащего пакеты, задержали на месте.

У 34 и 51-летнего мужчин обнаружили:

  • домкрат;
  • набор ключей;
  • автомобильный ключ;
  • сервисную книгу от автомобиля Volkswagen Golf.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, СБУ во Львовской области задержала руководителя благотворительного фонда "Закон и справедливость" Владимира Смолинского по подозрению в содействии уклонистам выезда за границу. Свои "услуги" он оценивал в 10 тысяч долларов.

Ранее во Львовской области суд взыскал с госбюджета 518 тысяч гривен в пользу Олега Данилюка из-за причиненного ему морального ущерба в связи с незаконным обвинением в хранении боеприпасов.

Львов
полиция
автомобиль
помощь

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