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У Львові жінка допомогла поліції затримати двох крадіїв

13 лютого 2024 10:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові жінка допомогла поліції затримати двох крадіїв
Речі, які намагалися вкрасти крадії з автомобіля. Фото: facebook.com/lvivpolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові жінка у понеділок, 12 лютого, допомогла правоохоронцям затримати крадіїв. Зловмисники проникли в автомобіль та викрадали речі.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області.

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У поліції розповіли, що мешканка Сихова зателефонувала на лінію 102 та повідомила про крадіжку. Фігуранти намагались вкрасти речі з автомобіля. Жінка надала опис ймовірних зловмисників.

"Патрульні 3-го батальйону наближаючись до місця призначення, помітили двох чоловіків: один з них стояв біля автомобіля Volkswagen Golf, а другий — вилазив з нього", — йдеться у повідомленні.

Побачивши правоохоронців, один з них почав втікати, однак інспектор наздогнав його за 50 метрів. Іншого, який тримав пакети, затримали на місці.

У 34 та 51-річного чоловіків виявили:

  • домкрат;
  • набір ключів;
  • автомобільний ключ;
  • сервісну книгу від автомобіля Volkswagen Golf.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Допис патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ у Львівській області затримала керівника благодійного фонду "Закон і справедливість" Володимира Смолінського за підозрою у сприянні ухилянтам виїзду за кордон. Свої "послуги" він оцінював у 10 тисяч доларів.

Раніше у Львівській області суд стягнув з держбюджету 518 тисяч гривень на користь Олега Данилюка через заподіяну йому моральну шкоду у зв'язку з незаконним обвинуваченням у зберіганні боєприпасів. 

Львів
поліція
автомобіль
допомога

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