У Львові жінка допомогла поліції затримати двох крадіїв
У Львові жінка у понеділок, 12 лютого, допомогла правоохоронцям затримати крадіїв. Зловмисники проникли в автомобіль та викрадали речі.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області.
Затримання крадіїв у Львові
У поліції розповіли, що мешканка Сихова зателефонувала на лінію 102 та повідомила про крадіжку. Фігуранти намагались вкрасти речі з автомобіля. Жінка надала опис ймовірних зловмисників.
"Патрульні 3-го батальйону наближаючись до місця призначення, помітили двох чоловіків: один з них стояв біля автомобіля Volkswagen Golf, а другий — вилазив з нього", — йдеться у повідомленні.
Побачивши правоохоронців, один з них почав втікати, однак інспектор наздогнав його за 50 метрів. Іншого, який тримав пакети, затримали на місці.
У 34 та 51-річного чоловіків виявили:
- домкрат;
- набір ключів;
- автомобільний ключ;
- сервісну книгу від автомобіля Volkswagen Golf.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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