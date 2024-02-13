У Львові жінка допомогла поліції затримати двох крадіїв

Речі, які намагалися вкрасти крадії з автомобіля. Фото: facebook.com/lvivpolice

У Львові жінка у понеділок, 12 лютого, допомогла правоохоронцям затримати крадіїв. Зловмисники проникли в автомобіль та викрадали речі.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області.

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У поліції розповіли, що мешканка Сихова зателефонувала на лінію 102 та повідомила про крадіжку. Фігуранти намагались вкрасти речі з автомобіля. Жінка надала опис ймовірних зловмисників.

"Патрульні 3-го батальйону наближаючись до місця призначення, помітили двох чоловіків: один з них стояв біля автомобіля Volkswagen Golf, а другий — вилазив з нього", — йдеться у повідомленні.

Побачивши правоохоронців, один з них почав втікати, однак інспектор наздогнав його за 50 метрів. Іншого, який тримав пакети, затримали на місці.

У 34 та 51-річного чоловіків виявили:

домкрат;

набір ключів;

автомобільний ключ;

сервісну книгу від автомобіля Volkswagen Golf.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Допис патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

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