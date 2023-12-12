Во Львове женщина ударила ножом девушку посреди улицы
Во Львове посреди улицы произошла резня сегодня, 12 декабря. Женщина ударила ножом девушку днем посреди города.
Об этом сообщает Варта1.
Резня посреди города во Львове
По информации издания, жительница Львова напала на девушку с ножом. Резня произошла во Львове на перекрестке улиц Хвылевого — Тычины. Пока неизвестны причины нападения, каково состояние у пострадавшей и будет ли она обращаться в полицию.
"Женщина, идя навстречу девушке, ударила ее ножом в лицо. С молодой девушкой были дети, ей рассекло бровь", — написали в издании.
Напомним, Львовская областная прокуратура осудила троих боевиков из так называемых "Л/ДНР". Их признали виновными в госизмене, участии в террористической организации и деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований.
Добавим, во Львове мужчина получил 11 лет за убийство. В общей сложности он нанес своей жертве около двадцати ударов молотком по голове.
Ранее мы писали, что Шевченковский районный суд Львова признал виновным в покушении на убийство переселенца Алексея Руденко, напавшего на мужчину во Львове. Между мужчинами возник конфликт из-за замечаний за русский язык, на котором говорил переселенец.
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