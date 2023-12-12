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Во Львове женщина ударила ножом девушку посреди улицы

12 декабря 2023 22:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове женщина ударила ножом девушку посреди улицы
Улица, на которой произошла резня. Фото: Varta
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове посреди улицы произошла резня сегодня, 12 декабря. Женщина ударила ножом девушку днем посреди города.

Об этом сообщает Варта1.

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Резня посреди города во Львове

По информации издания, жительница Львова напала на девушку с ножом. Резня произошла во Львове на перекрестке улиц Хвылевого — Тычины. Пока неизвестны причины нападения, каково состояние у пострадавшей и будет ли она обращаться в полицию.

"Женщина, идя навстречу девушке, ударила ее ножом в лицо. С молодой девушкой были дети, ей рассекло бровь", — написали в издании.

Напомним, Львовская областная прокуратура осудила троих боевиков из так называемых "Л/ДНР". Их признали виновными в госизмене, участии в террористической организации и деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований.

Добавим, во Львове мужчина получил 11 лет за убийство. В общей сложности он нанес своей жертве около двадцати ударов молотком по голове.

Ранее мы писали, что Шевченковский районный суд Львова признал виновным в покушении на убийство переселенца Алексея Руденко, напавшего на мужчину во Львове. Между мужчинами возник конфликт из-за замечаний за русский язык, на котором говорил переселенец.

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