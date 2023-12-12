У Львові жінка вдарила ножем дівчину посеред вулиці

Вулиця, на якій сталася різанина. Фото: Varta

У Львові посеред вулиці сталася різанина сьогодні, 12 грудня. Жінка вдарила ножем дівчину вдень посеред міста.

Про це повідомляє Варта1.

Читайте також:

Різанина посеред міста у Львові

За інформацією видання, жителька Львова напала на дівчину з ножем. Різанина сталася на у Львові на перехресті вулиць Хвильового — Тичини. Наразі невідомі причини нападу, який стан у постраждалої та чи буде вона звертатися до поліції.

"Жінка, йдучи на зустріч дівчині, вдарила її ножем в обличчя. З молодою дівчиною були діти, їй розсікло брову", — написали у виданні.

Нагадаємо, Львівська обласна прокуратура засудила трьох бойовиків з так званих "Л/ДНР". Їх визнали винними у держзраді, участі в терористичній організації та діяльності непередбачених законом збройних формувань.

Додамо, у Львові чоловік отримав 11 років за вбивство. Загалом він завдав своїй жертві близько двадцяти ударів молотком по голові.

Раніше ми писали, що Шевченківський районний суд Львова визнав винним в замаху на вбивство переселенця Олексія Руденка, який напав на чоловіка у Львові. Між чоловіками виник конфлікт через зауваження за російську мову, якою говорив переселенець.