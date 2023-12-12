Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові жінка вдарила ножем дівчину посеред вулиці arrow

У Львові жінка вдарила ножем дівчину посеред вулиці

12 грудня 2023 22:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Львові жінка вдарила ножем дівчину посеред вулиці
Вулиця, на якій сталася різанина. Фото: Varta
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львові посеред вулиці сталася різанина сьогодні, 12 грудня. Жінка вдарила ножем дівчину вдень посеред міста.

Про це повідомляє Варта1.

Читайте також:

Різанина посеред міста у Львові

 За інформацією видання, жителька Львова напала на дівчину з ножем. Різанина сталася на у Львові на перехресті вулиць Хвильового — Тичини. Наразі невідомі причини нападу, який стан у постраждалої та чи буде вона звертатися до поліції.

"Жінка, йдучи на зустріч дівчині, вдарила її ножем в обличчя. З молодою дівчиною були діти, їй розсікло брову", — написали у виданні.

Нагадаємо, Львівська обласна прокуратура засудила трьох бойовиків з так званих "Л/ДНР". Їх визнали винними у держзраді, участі в терористичній організації та діяльності непередбачених законом збройних формувань.

Додамо, у Львові чоловік отримав 11 років за вбивство. Загалом він завдав своїй жертві близько двадцяти ударів молотком по голові.

Раніше ми писали, що Шевченківський районний суд Львова визнав винним в замаху на вбивство переселенця Олексія Руденка, який напав на чоловіка у Львові. Між чоловіками виник конфлікт через зауваження за російську мову, якою говорив переселенець.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі