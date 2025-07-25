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Главная Львов Во Львове появилась новая почетная награда — Садовый показал фото

Во Львове появилась новая почетная награда — Садовый показал фото

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Дата публикации 25 июля 2025 08:30
Во Львове воинам, медикам и волонтерам будут вручать новую награду
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото:

Во Львове появилась новая почетная награда "Железный Лев". Ее создали, чтобы благодарить защитников Украины - военных, добровольцев, волонтеров, медиков и спасателей.

Об этом сообщил Андрей Садовый в Facebook.

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Новая награда

"Мы создали ее, чтобы благодарить тех, кто защищает Украину: военным, добровольцам, волонтерам, медикам, спасателям", — говорится в сообщении.

По словам Садового, награда будет персонализированной — для каждой сферы разработали отдельный знак с собственным символом.

Почесна відзнака 'Залізний Лев', створена у Львові для нагородження військових, добровольців, медиків та рятувальників
Отличие "Железный Лев". Фото: Андрей Садовый

Мэр города отметил, что это не просто знак, это символ мужества, силы духа и любви к своей земле. Автором эскиза является львовянин, который является военнослужащим 103-й бригады ТрО, Евгений Равский.

"Сегодня решением сессии городского совета мы утвердили эту награду официально. Первые награждения — вскоре", — добавил Садовый.

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Скриншот поста Садового

Ранее Садовый рассказал, сколько тратит его семья на жизнь.

Также он проинформировал, чем занимаются его сыновья за рубежом.

Львов награда военные Андрей Садовый медаль
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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