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Головна Львів У Львові з'явилася нова почесна відзнака — Садовий показав фото

У Львові з'явилася нова почесна відзнака — Садовий показав фото

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Дата публікації: 25 липня 2025 08:30
У Львові воїнам, медикам та волонтерам вручатимуть нову відзнаку
Мер Львова Андрій Садовий. Фото:

У Львові з'явилася нова почесна відзнака "Залізний Лев". Її створили, аби дякувати оборонцям України — військовим, добровольцям, волонтерам, медикам та рятувальникам.

Про це повідомив Андрій Садовий у Facebook.

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Нова відзнака

"Ми створили її, щоб дякувати тим, хто боронить Україну: військовим, добровольцям, волонтерам, медикам, рятувальникам", — йдеться у повідомленні.

За словами Садового, відзнака буде персоналізованою — для кожної сфери розробили окремий знак із власним символом.

Почесна відзнака 'Залізний Лев', створена у Львові для нагородження військових, добровольців, медиків та рятувальників
Відзнака "Залізний Лев". Фото: Андрій Садовий

Мер міста зауважив, що це не просто знак, це символ мужності, сили духу і любові до своєї землі. Автором ескізу є львів'янин, який є військовослужбовцем 103-ї бригади ТрО, Євген Равський.

"Сьогодні рішенням сесії міської ради ми затвердили цю відзнаку офіційно.
Перші нагородження — незабаром", — додав Садовий.

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Скриншот допису Садового

Раніше Садовий розповів, скільки витрачає його родина на життя.

Також він проінформував, чим займаються його сини за кордоном.

Львів нагорода військові Андрій Садовий медаль
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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