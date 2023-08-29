В медучреждении Львова у 56-летнего мужчины обнаружили тяжелое инфекционное заболевание

Рука мужчины с капельницей. Фото: Google

Во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней во время эпидрасследования у 56-летнего львовянина обнаружили редкое инфекционное заболевание — бруцеллез. По данным Центра, мужчина более 20 лет работал стригалем овец на разных фермах Испании.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Как выяснили специалисты Центра, болезнь донимает мужчину еще с 2013-го. Впервые он обратился за помощью еще в Испании, однако как только проходили симптомы, на этом лечение завершалось.

"Он обращался к аллергологам, дерматологам, ревматологам с жалобами на высыпание, дерматит и боли в суставах. На этот раз у мужчины уже беспокоили язвы в участке суставов на обеих ногах. Он обратился в одну из клиник Львова. Врачи заподозрили бруцеллез и отправили на исследование сыворотку крови пациента во Львовский областной центр контроля и профилактики болезней. У больного бруцеллез был подтвержден лабораторно", — рассказала заведующая эпидотделом Центра Ирина Фесенко.

Что такое бруцеллез

Бруцеллез — это тяжелое инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку от больного животного. При бруцеллезе поражаются сердце, суставы и другие органы.

Вызывается болезнь бактерией Brucella. В Украине встречается редко. Больше бруцеллеза распространен в Африке, Центральной и Южной Америке, в некоторых странах Азии и Европы, в частности, в странах Средиземноморья.

Как передается

Бруцеллез передается от больных животных при контакте. Преимущественно это козы, овцы, коровы, свиньи. Иногда бруцеллы могут поражать кошек и собак, но болезнь у животных часто протекает в скрытой форме. Инфицироваться человек может при употреблении зараженных продуктов — сырого молока, сыра, брынзы, а также плохо прожаренного мяса.

Заражаются люди также при обработке кожи и шерсти, уходе за животными. Из-за микротравмы на коже и слизистых органов пищеварения, а также через пыль на фермах, возбудитель может попасть в организм.

Симптомы болезни

Инкубационный период бруцеллеза от 1 до 4 недель может длиться и дольше. Могут появиться следующие симптомы: головные боли, боли в суставах и мышцах, мышечная слабость, лихорадка, отеки, потливость и даже язвы в области суставов.

Как уберечься

Врачи советуют не есть сырое молоко и молочные продукты, термически обрабатывать мясо, не потреблять мясные и молочные продукты со стихийных рынков и неизвестного происхождения. Для диагностики при подозрении обращаться к своему семейному врачу.

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