У медзакладі Львова у 56-річного чоловіка виявили важке інфекційне захворювання

Рука чоловіка з капельницею. Фото: Google

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб під час епідрозслідування у 56-річного львів'янина виявили рідке інфекційне захворювання — бруцельоз. За даними Центру, чоловік понад 20 років працював стригалем овець на різних фермах Іспанії.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Як з’ясували фахівці Центру, хвороба дошкуляє чоловіка ще з 2013-го. Вперше він звернувся по допомогу ще в Іспанії, проте як тільки-но минали симптоми, на цьому лікування завершувалося.

"Він звертався до алергологів, дерматологів, ревматологів із скаргами на висипання, дерматит та болі у суглобах. Цього разу у чоловіка вже непокоїли виразки у ділянці суглобів на обох ногах. Він звернувся до однієї з клінік Львова. Лікарі запідозрили бруцельоз і відправили на дослідження сироватку крові пацієнта до Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Діагноз бруцельоз був підтверджений лабораторно", — розповіла завідувачка епідвідділу Центру Ірина Фесенко.

Що таке бруцельоз

Бруцельоз — це важке інфекційне захворювання, яке може передаватися людині від хворої тварини. При бруцельозі уражаються серце, суглоби та інші органи.

Спричиняється хвороба бактерією Brucella. В Україні зустрічається рідко. Більше бруцельоз поширений в Африці, Центральній та Південній Америці, в деяких країнах Азії та Європи, зокрема, у країнах Середземномор’я.

Як передається

Бруцела передається від хворих тварин при контакті. Переважно, це кози, вівці, корови, свині. Інколи бруцели можуть вражати кішок і собак, але хвороба у тварин часто протікає в прихованій формі. Інфікуватися людина може при вживанні заражених продуктів — сирого молока, сира, бринзи, також погано просмаженого м’яса.

Заражаються люди також при обробці шкіри та шерсті, догляді за тваринами. Через мікротравми на шкірі та слизові оболонки органів травлення, а також через пил на фермах, збудник може потрапити до організму.

Симптоми хвороби

Інкубаційний період бруцельозу від 1 до 4 тижнів, може тривати і довше. Можуть з’явитися такі симптоми: головний біль, біль у суглобах та м’язах, м’язова слабкість, лихоманка, набряки, пітливість і навіть виразки у ділянці суглобів.

Як вберегтись

Лікарі радять не вживати сире молоко та молочні продукти, термічно обробляти м'ясо, не споживати м’ясні та молочні продукти зі стихійних ринків та невідомого походження. Для діагностики при підозрі, звертатися до свого сімейного лікаря.

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