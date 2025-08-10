Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов В полиции подтвердили конфликт во львовском ТРЦ — что известно

В полиции подтвердили конфликт во львовском ТРЦ — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 19:50
Конфликт во львовском ТРЦ Арсен — полиция задержала мужчину
Полицейское авто. Фото: Национальная полиция

В одном из торгово-развлекательных центров Львова произошел конфликт, во время которого мужчина вступил в драку с охранником заведения. Полиция прибыла на место событий и задержала нападавшего.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области в воскресенье, 10 августа.

Реклама
Читайте также:

Полиция задержала мужчину, который начал конфликт в ТРЦ

Сегодня около 18:00 в одном из торговых центров на проспекте Черновола произошел конфликт между двумя мужчинами.

Прибыв на место событий, правоохранители задержали посетителя магазина, который вступил в драку с охранником.

Инициатором конфликта оказался 36-летний житель Запорожской области. Во время личного досмотра запрещенных предметов у него не нашли.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации действий задержанного.

Напомним, что в соцсетях появилась информация о том, что вооруженный мужчина взял в заложники посетителей магазина и угрожал огнестрельным оружием. Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Ранее стало известно, что во Львовской области произошло смертельное ДТП.

скандал Львов полиция конфликт супермаркет
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации