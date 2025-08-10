Конфликт во львовском ТРЦ Арсен — полиция задержала мужчину

Полицейское авто. Фото: Национальная полиция

В одном из торгово-развлекательных центров Львова произошел конфликт, во время которого мужчина вступил в драку с охранником заведения. Полиция прибыла на место событий и задержала нападавшего.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области в воскресенье, 10 августа.

Реклама

Читайте также:

Полиция задержала мужчину, который начал конфликт в ТРЦ

Сегодня около 18:00 в одном из торговых центров на проспекте Черновола произошел конфликт между двумя мужчинами.

Прибыв на место событий, правоохранители задержали посетителя магазина, который вступил в драку с охранником.

Инициатором конфликта оказался 36-летний житель Запорожской области. Во время личного досмотра запрещенных предметов у него не нашли.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации действий задержанного.

Напомним, что в соцсетях появилась информация о том, что вооруженный мужчина взял в заложники посетителей магазина и угрожал огнестрельным оружием. Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Ранее стало известно, что во Львовской области произошло смертельное ДТП.