Головна Львів У поліції підтвердили конфлікт у львівському ТРЦ — що відомо

У поліції підтвердили конфлікт у львівському ТРЦ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 19:50
Конфлікт у львівському ТРЦ Арсен — поліція затримала чоловіка
Поліцейське авто. Фото: Національна поліція

У одному із торгівельно-розважальних центрів Львова стався конфлікт, під час якого чоловік вступив у бійку з охоронцем закладу. Поліція прибула на місце подій та затримала нападника.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Львівської області у неділю, 10 серпня.

Читайте також:

Поліція затримала чоловіка, який розпочав конфлікт у ТРЦ

Сьогодні близько 18:00 в одному з торгівельних центрів на проспекті Чорновола стався конфлікт між двома чоловіками.

Прибувши на місце подій, правоохоронці затримали відвідувача магазину, який вступив у бійку із охоронцем.

Ініціатором конфлікту виявився 36-річний мешканець Запорізької області. Під час особистого огляду заборонених предметів у нього не знайшли.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій затриманого.

Нагадаємо, що у соцмережах з'явилася інформація про те, що озброєний чоловік взяв у заручники відвідувачів магазину та погрожував вогнепальною зброєю. Однак згодом цю інформацію спростували.

Раніше стало відомо, що у Львівській області сталася смертельна ДТП.

скандал Львів поліція конфлікт супермаркет
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
