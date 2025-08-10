Конфлікт у львівському ТРЦ Арсен — поліція затримала чоловіка

Поліцейське авто. Фото: Національна поліція

У одному із торгівельно-розважальних центрів Львова стався конфлікт, під час якого чоловік вступив у бійку з охоронцем закладу. Поліція прибула на місце подій та затримала нападника.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Львівської області у неділю, 10 серпня.

Поліція затримала чоловіка, який розпочав конфлікт у ТРЦ

Сьогодні близько 18:00 в одному з торгівельних центрів на проспекті Чорновола стався конфлікт між двома чоловіками.

Прибувши на місце подій, правоохоронці затримали відвідувача магазину, який вступив у бійку із охоронцем.

Ініціатором конфлікту виявився 36-річний мешканець Запорізької області. Під час особистого огляду заборонених предметів у нього не знайшли.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій затриманого.

Нагадаємо, що у соцмережах з'явилася інформація про те, що озброєний чоловік взяв у заручники відвідувачів магазину та погрожував вогнепальною зброєю. Однак згодом цю інформацію спростували.

