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У Садового назвали сферы для инвестиций во Львове

30 декабря 2024 16:35
Евгения Брюховецкая - редактор
Куда можно инвестировать во Львове - список направлений
Строительство жилья для ВПЛ. Иллюстративное фото: oporaua.org
Евгения Брюховецкая - редактор

Городские власти Львова обновили инвестиционный гайд для инвесторов, думающих над направлениями вложений. Так, в путеводителе назвали сферы, которые будут удачными для вложений.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в понедельник, 30 декабря.

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Во Львове обновили инвестиционный гайд

В департаменте экономического развития горсовета Львова презентовали инвестиционный путеводитель, в котором можно найти:

  • ключевые факты об экономике Львова;
  • преимущества инвестирования во Львов;
  • проекты с международными партнерами и проекты экосистемы Unbroken;
  • информацию об индустриальных парках, бизнес-сообществе и кластерах Львова;
  • механизмы реализации проектов и страхование от военных и политических рисков

Таким образом, обновленный путеводитель Invest in Lviv имеет целью сориентировать инвесторов по экономической ситуации в городе и способствовать принятию важных бизнес-решений. Там подчеркнули, что во время войны новые инвестиции, развитие инноваций является жизненно важным инструментом стимулирования и восстановления экономики.

В настоящее время гайд доступен на двух языках — украинском и английском.

Напомним, во Львове будет проведена реставрация здания для нового корпуса центра реабилитации UNBROKEN. Это профинансирует Тайвань, выделив 5 миллионов гривен.

Кроме того, во Львове приступили к реставрации разрушенного Россией музея Шухевича.

Львов инвестиции медицина волонтеры война в Украине

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