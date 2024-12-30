Куда можно инвестировать во Львове - список направлений

Строительство жилья для ВПЛ. Иллюстративное фото: oporaua.org

Городские власти Львова обновили инвестиционный гайд для инвесторов, думающих над направлениями вложений. Так, в путеводителе назвали сферы, которые будут удачными для вложений.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в понедельник, 30 декабря.

Читайте также:

Во Львове обновили инвестиционный гайд

В департаменте экономического развития горсовета Львова презентовали инвестиционный путеводитель, в котором можно найти:

ключевые факты об экономике Львова;

преимущества инвестирования во Львов;

проекты с международными партнерами и проекты экосистемы Unbroken;

информацию об индустриальных парках, бизнес-сообществе и кластерах Львова;

механизмы реализации проектов и страхование от военных и политических рисков

Таким образом, обновленный путеводитель Invest in Lviv имеет целью сориентировать инвесторов по экономической ситуации в городе и способствовать принятию важных бизнес-решений. Там подчеркнули, что во время войны новые инвестиции, развитие инноваций является жизненно важным инструментом стимулирования и восстановления экономики.

В настоящее время гайд доступен на двух языках — украинском и английском.

Напомним, во Львове будет проведена реставрация здания для нового корпуса центра реабилитации UNBROKEN. Это профинансирует Тайвань, выделив 5 миллионов гривен.

Кроме того, во Львове приступили к реставрации разрушенного Россией музея Шухевича.