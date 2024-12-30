Куди можна інвестувати у Львові - перелік напрямків

Будівництво житла для ВПО. Ілюстративне фото: oporaua.org

Міська влада Львова оновила інвестиційний гайд для інвесторів, які думають над напрямками вкладень. Так, у путівнику назвали сфери, які будуть вдалими для вкладень.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у понеділок, 30 грудня.

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У департаменті економічного розвитку міськради Львова презентували інвестиційний путівник, в якому можна знайти:

ключові факти про економіку міста Львова;

переваги інвестування у Львів;

проєкти з міжнародними партнерами та проєкти екосистеми Unbroken;

інформацію про індустріальні парки, бізнес-спільноту та кластери Львова;

механізми реалізації проєктів та страхування від воєнних та політичних ризиків.

Таким чином оновлений путівник Invest in Lviv має на меті зорієнтувати інвесторів щодо економічної ситуації у місті та сприяти прийняттю важливих бізнес-рішень. Там наголосили, що під час війни нові інвестиції, розвиток інновацій є життєво важливим інструментом для стимулювання та відновлення економіки.

Наразі гайд доступний двома мовами — українською та англійською.

Нагадаємо, у Львові проведуть реставрацію будівлі для нового корпусу центру реабілітації UNBROKEN. Це профінансує Тайвань, виділивши 5 мільйонів гривень.

Крім того, у Львові розпочали реставрацію зруйнованого Росією музею Шухевича.