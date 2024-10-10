Обстрел Львова 4 сентября — у Садового рассказали о жилье, которое не восстановят

У Садового сообщили, какие дома не восстановят после последнего обстрела
Во Львове руководство мэрии встретилось с жителями домов, которые были разрушены российскими ракетами во время обстрела 4 сентября. Восстановлению не подлежат пять построек на улице Братьев Михновских.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в четверг, 10 октября.
Обстрел Львова 4 сентября
Сильнее всего во время ракетного удара по Львову 4 сентября были повреждены несколько зданий на улице Братьев Михновских.
Как сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, по пяти домам уже есть технический отчет о невозможности их восстановления.
По словам Москаленко, сейчас город нарабатывает механизм компенсации владельцам квартир за утраченные дома после российских обстрелов.
"В течение октября должны согласовать юридическую модель компенсации жителям за уничтоженные дома. Пока они ее не получили — ежемесячно из городского бюджета им оплачивают аренду жилья до 15 тыс. гривен", — сообщили в горсовете.
По данным Львовского горсовета, после российского обстрела Львова 4 сентября разрушения получили 189 домов в двух районах города — Франковском и Железнодорожном. Среди них 19 памятников архитектуры.
"В общей сложности было выбито 3600 окон и около 300 дверей. 21 дом получил сложные повреждения — нет крыш, или есть такие разрушения, которые требуют значительных изменений конструктива дома для его восстановления, а пять домов непригодны для восстановления", — отметили в горсовете.
Горожане, потерявшие свои дома, получают из городского бюджета компенсацию на аренду жилья.
Напомним, утром 4 сентября в результате обстрела Львова произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также не работали некоторые учебные заведения.
Также Новини.LIVE писали, что во Львове в результате российского ракетного удара пострадали около 70 человек. Погибли семь граждан.
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