Обстрел Львова 4 сентября — у Садового рассказали о жилье, которое не восстановят

Место ракетного удара в Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Во Львове руководство мэрии встретилось с жителями домов, которые были разрушены российскими ракетами во время обстрела 4 сентября. Восстановлению не подлежат пять построек на улице Братьев Михновских.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в четверг, 10 октября.

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Обстрел Львова 4 сентября

Сильнее всего во время ракетного удара по Львову 4 сентября были повреждены несколько зданий на улице Братьев Михновских.

Как сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, по пяти домам уже есть технический отчет о невозможности их восстановления.

По словам Москаленко, сейчас город нарабатывает механизм компенсации владельцам квартир за утраченные дома после российских обстрелов.

Встреча с собственниками разрушенного жилья. Фото: ЛГС

"В течение октября должны согласовать юридическую модель компенсации жителям за уничтоженные дома. Пока они ее не получили — ежемесячно из городского бюджета им оплачивают аренду жилья до 15 тыс. гривен", — сообщили в горсовете.

По данным Львовского горсовета, после российского обстрела Львова 4 сентября разрушения получили 189 домов в двух районах города — Франковском и Железнодорожном. Среди них 19 памятников архитектуры.

"В общей сложности было выбито 3600 окон и около 300 дверей. 21 дом получил сложные повреждения — нет крыш, или есть такие разрушения, которые требуют значительных изменений конструктива дома для его восстановления, а пять домов непригодны для восстановления", — отметили в горсовете.

Горожане, потерявшие свои дома, получают из городского бюджета компенсацию на аренду жилья.

Напомним, утром 4 сентября в результате обстрела Львова произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также не работали некоторые учебные заведения.

Также Новини.LIVE писали, что во Львове в результате российского ракетного удара пострадали около 70 человек. Погибли семь граждан.