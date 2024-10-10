Обстріл Львова 4 вересня — у Садового розповіли про житло, яке не відновлять

У Садового розповіли, які будинки не відновлюватимуть після останнього обстрілу
У Львові керівництво мерії зустрілося з мешканцями будинків, які були вщент зруйновані російськими ракетами під час обстрілу 4 вересня. Відновленню не підлягають п'ять будівель на вулиці Братів Міхновських.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у четвер, 10 жовтня.
Обстріл Львова 4 вересня — наслідки
Найбільше під час ракетного удару по Львову 4 вересня були пошкоджені кілька будівель на вулиці Братів Міхновських.
Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, по п'яти будинках вже є технічний звіт про неможливість їхнього відновлення.
За словами Москаленка, нині місто напрацьовує механізм компенсації власникам квартир за втрачені домівки після російських обстрілів.
"Протягом жовтня маємо погодити юридичну модель компенсації мешканцям за знищені домівки. Поки вони її не отримали — щомісяця з міського бюджету їм оплачують оренду житла до 15 тис. гривень", — повідомили в міськраді.
За даними Львівської міськради, після російського обстрілу Львова 4 вересня руйнувань зазнали 189 будинків у двох районах міста — Франківському та Залізничному. Серед них 19 є пам’ятками архітектури.
"Загалом було вибито 3600 вікон і близько 300 дверей. 21 будинок зазнав складних ушкоджень — немає дахів, або є такі руйнування, які вимагають значних змін конструктиву будинку для його відновлення, а п'ять будинків є непридатними для відбудови", — зазначили в міськраді.
Містяни, які втратили свої помешкання, отримують з міського бюджету компенсацію на оренду житла.
Нагадаємо, вранці 4 вересня внаслідок обстрілу Львова сталися загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу. Також не працювали деякі навчальні заклади.
Також Новини.LIVE писали, що у Львові внаслідок російського ракетного удару постраждали близько 70 людей. Загинули семеро громадян.
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