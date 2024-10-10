Обстріл Львова 4 вересня — у Садового розповіли про житло, яке не відновлять

Місце ракетного удару у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

У Львові керівництво мерії зустрілося з мешканцями будинків, які були вщент зруйновані російськими ракетами під час обстрілу 4 вересня. Відновленню не підлягають п'ять будівель на вулиці Братів Міхновських.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у четвер, 10 жовтня.

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Найбільше під час ракетного удару по Львову 4 вересня були пошкоджені кілька будівель на вулиці Братів Міхновських.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, по п'яти будинках вже є технічний звіт про неможливість їхнього відновлення.

За словами Москаленка, нині місто напрацьовує механізм компенсації власникам квартир за втрачені домівки після російських обстрілів.

Зустріч із власниками зруйнованого житла. Фото: ЛМР

"Протягом жовтня маємо погодити юридичну модель компенсації мешканцям за знищені домівки. Поки вони її не отримали — щомісяця з міського бюджету їм оплачують оренду житла до 15 тис. гривень", — повідомили в міськраді.

За даними Львівської міськради, після російського обстрілу Львова 4 вересня руйнувань зазнали 189 будинків у двох районах міста — Франківському та Залізничному. Серед них 19 є пам’ятками архітектури.

"Загалом було вибито 3600 вікон і близько 300 дверей. 21 будинок зазнав складних ушкоджень — немає дахів, або є такі руйнування, які вимагають значних змін конструктиву будинку для його відновлення, а п'ять будинків є непридатними для відбудови", — зазначили в міськраді.

Містяни, які втратили свої помешкання, отримують з міського бюджету компенсацію на оренду житла.

Нагадаємо, вранці 4 вересня внаслідок обстрілу Львова сталися загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу. Також не працювали деякі навчальні заклади.

Також Новини.LIVE писали, що у Львові внаслідок російського ракетного удару постраждали близько 70 людей. Загинули семеро громадян.