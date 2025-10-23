Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов У Садового появился новый заместитель по вопросам ветеранов

У Садового появился новый заместитель по вопросам ветеранов

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 16:26
обновлено: 16:47
Андрей Жолоб стал заместителем Садового по вопросам ветеранов
Андрей Садовый и Андрей Жолоб. Фото: t.me/andriysadovyi

Во Львове 23 октября Андрея Жолоба назначили на должность заместителя городского головы по вопросам ветеранов и людей с инвалидностью. "За" проголосовал 51 городской избранник.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Реклама
Читайте также:

Назначение нового заместителя Садового

Известно, что на сессии Львовского городского совета депутаты проголосовали за назначение Андрея Жолоба на должность заместителя Андрея Садового по вопросам ветеранов.

За соответствующее решение проголосовал 51 городской депутат. По словам городского головы, в будущем Жолобу будет подчиняться управление по вопросам ветеранов.

"Депутаты городского совета сегодня поддержали это решение. Это очень правильный шаг. Андрей — военный медик, врач-травматолог, руководитель Ветеранского центра. Он хорошо знает, чем живет ветеранское сообщество", — подчеркнул глава Львова.

В то же время сам Андрей Жолоб заявил, что эта должность позволит ему больше помогать своим собратьям и посестрам-ветеранам. Также он попросил других чиновников помогать ему, ведь раньше он не был причастен к политике.

"Если эта должность даст возможность мне больше помогать своим братьям и сестрам, ветеранам, вместе с тем всем соединять ту дыру, которая у нас есть между гражданскими и военными, то я очень рад. И в гражданской жизни, и на фронте я шил раны, вызванные ДТП или вражеским оружием, а теперь надо мне шить раны, вызванные дезинформацией, скандалами или манипуляциями. Я — человек-недочиновник, поэтому прошу мне помочь", — сказал заместитель мэра по вопросам ветеранов, обращаясь к депутатскому залу.

В то же время он подчеркнул, что принципиально не будет ничего менять в своей работе, а и в дальнейшем будет заниматься ветеранами, просто уже на другом уровне.

Напомним, ранее Садовый рассказал, что Усик помогает восстанавливать музей Шухевича во Львове. Боксер передал особую вещь для аукциона и сделал щедрый донат.

Кроме того, мэр Львова анонсировал, что в городе появится Мемориал Защитников. Его построят на Голосковском кладбище.

Львов ветераны Андрей Садовый Львовский городской совет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации