Андрей Жолоб стал заместителем Садового по вопросам ветеранов

Андрей Садовый и Андрей Жолоб. Фото: t.me/andriysadovyi

Во Львове 23 октября Андрея Жолоба назначили на должность заместителя городского головы по вопросам ветеранов и людей с инвалидностью. "За" проголосовал 51 городской избранник.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Известно, что на сессии Львовского городского совета депутаты проголосовали за назначение Андрея Жолоба на должность заместителя Андрея Садового по вопросам ветеранов.

За соответствующее решение проголосовал 51 городской депутат. По словам городского головы, в будущем Жолобу будет подчиняться управление по вопросам ветеранов.

"Депутаты городского совета сегодня поддержали это решение. Это очень правильный шаг. Андрей — военный медик, врач-травматолог, руководитель Ветеранского центра. Он хорошо знает, чем живет ветеранское сообщество", — подчеркнул глава Львова.

В то же время сам Андрей Жолоб заявил, что эта должность позволит ему больше помогать своим собратьям и посестрам-ветеранам. Также он попросил других чиновников помогать ему, ведь раньше он не был причастен к политике.

"Если эта должность даст возможность мне больше помогать своим братьям и сестрам, ветеранам, вместе с тем всем соединять ту дыру, которая у нас есть между гражданскими и военными, то я очень рад. И в гражданской жизни, и на фронте я шил раны, вызванные ДТП или вражеским оружием, а теперь надо мне шить раны, вызванные дезинформацией, скандалами или манипуляциями. Я — человек-недочиновник, поэтому прошу мне помочь", — сказал заместитель мэра по вопросам ветеранов, обращаясь к депутатскому залу.

В то же время он подчеркнул, что принципиально не будет ничего менять в своей работе, а и в дальнейшем будет заниматься ветеранами, просто уже на другом уровне.

