Андрій Жолоб став заступником Садового з питань ветеранів

У Садового з'явився новий заступник з питань ветеранів
У Львові 23 жовтня Андрія Жолоба призначили на посаду заступника міського голови з питань ветеранів та людей з інвалідністю. "За" проголосував 51 міський обранець.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Призначення нового заступника Садового
Відомо, що на сесії Львівської міської ради депутати проголосували за призначення Андрія Жолоба на посаду заступника Андрія Садового з питань ветеранів.
За відповідне рішення проголосував 51 міський депутат. За словами міського голови, в майбутньому Жолобу буде підпорядковуватися управління з питань ветеранів.
"Депутати міської ради сьогодні підтримали це рішення. Це дуже правильний крок. Андрій — військовий медик, лікар-травматолог, керівник Ветеранського центру. Він добре знає, чим живе ветеранська спільнота", — підкреслив очільник Львова.
Водночас сам Андрій Жолоб заявив, що ця посада дозволить йому більше допомагати своїм побратимам і посестрам-ветеранам. Також він попросив інших чиновників допомагати йому, адже раніше він не був дотичний до політики.
"Якщо ця посада дасть можливість мені більше помагати своїм братикам і сестричкам, ветеранам, разом із тим усім з’єднувати оту діру, яка у нас є між цивільними та військовими, то я дуже тішуся. І в цивільному житті, і на фронті я шив рани, спричинені ДТП чи ворожою зброєю, а тепер треба мені шити рани, спричинені дезінформацією, скандалами чи маніпуляціями. Я людина-недочиновник, тому прошу мені допомогти", — сказав заступник мера з питань ветеранів, звертаючись до депутатського залу.
Водночас він підкреслив, що принципово не буде нічого змінювати в своїй роботі, а й надалі займатиметься ветеранами, просто вже на іншому рівні.
