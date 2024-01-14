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В центре Львова автомобиль врезался в автобусную остановку

14 января 2024 13:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В центре Львова автомобиль врезался в автобусную остановку
Автомобиль, врезавшийся в остановку. Фото: Стража1
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В центре Львова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Водитель не справился с рулем и врезался в остановку общественного транспорта возле оперного театра.

Об этом сообщала Варта1.

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Предварительно сообщалось по словам свидетелей, что водитель проехал на красный сигнал светофора.

Представитель патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий сообщила в комментарии СМИ, что в ДТП никто не пострадал и озвучила детали происшествия.

По ее словам, на Проспекте Свободы произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Обошлось без пострадавших.

"Водитель 1990 г.р. управляя "Opel Astra" Проспектом Свободы не выбрав безопасной скорости, не следил за дорожной обстановкой, со слов (водителя. — ред.) начало заносить, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "БАЗ" под управлением водителя 1964 и по инерции движения сбил два дорожных знака", — сообщила представитель патрульной полиции.

ДТП
ДТП в центре Львова. Фото: Стража1

Ранее мы сообщали, что во время пожара в подвале пятиэтажного жилого дома во Львове пожарные спасли одного человека. К тому же еще двоих они вывели на свежий воздух.

Напомним, что во Львове пятилетний мальчик, который в декабре впал в кому после удаления зубов под анестезией, скончался в больнице 13 января. Прокуратура возбудила уголовное дело по поводу смерти ребенка.

ДТП
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авто
Украина
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