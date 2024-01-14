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У центрі Львова автомобіль врізався в автобусну зупинку

14 січня 2024 13:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У центрі Львова автомобіль врізався в автобусну зупинку
Автомобіль, який врізався у зупинку. Фото: Варта1
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У центрі Львова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. Водія не впорався з кермом та врізався у зупинку громадського транспорту біля оперного театру.

Про це повідомляла Варта1.

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Автомобіль врізався у зупинку

Попередньо повідомлялося зі слів свідків, що водій проїхав на червоний сигнал світлофора.

Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила у коментарі ЗМІ, що в ДТП ніхто не постраждав та озвучила деталі автопригоди.

За її словами на Проспекті Свободи сталася ДТП за участі двох транспортних засобів. Обійшлося без постраждалих.

"Водій 1990 р.н керуючи "Opel Astra" Проспектом Свободи не вибравши безпечної швидкості,  не стежив за дорожньою обстановкою, зі слів (водія. — ред.) почало заносити, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем "БАЗ" під керуванням водія 1964 та по інерції руху збив два дорожні знаки", — повідомила речниця патрульної поліції.

ДТП
ДТП у центрі Львова. Фото: Варта1

Раніше ми повідомляли, що під час пожежі в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку у Львові вогнеборці врятували одну людину. До того ж ще двох — вони вивели на свіже повітря.

Нагадуємо, що у Львові п'ятирічний хлопчик, який в грудні впав у кому після видалення зубів під анестезією, помер у лікарні 13 січня. Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо смерті дитини.

ДТП
Львів
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Україна
подія

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