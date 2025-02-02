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В центре Львова перекрывают улицу — у Садового назвали причину

2 февраля 2025 23:55
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове перекроют улицу Дашкевича с 3 февраля по 3 апреля
Перекрыта улица. Фото иллюстративное: Суспільне
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове с 3 февраля по 3 апреля будет перекрыта для движения частного транспорта улица Романа Дашкевича на отрезке от улицы Замарстыновской до улицы Квитовой. Здесь частное предприятие "Инстал-Плаза" будет проводить работы по прокладке водопровода и канализации.

Об этом сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

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В ЛГС сообщили, что общественный транспорт по этим улицам не курсирует. Водителей просят принять эту информацию во внимание и учитывать ее, планируя поездки по городу.

"Ремонтные работы продлятся два месяца. Для их проведения необходимо перекрыть ул. Дашкевича — от ул. Замарстыновской до ул. Квитовой. Общественный транспорт по этим улицам не курсирует, поэтому неудобства могут быть только для водителей частного транспорта", — пояснили в сообщении.

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Схема перекрытия улицы Дашкевича. Фото: ЛГС

Ранее мы писали, что городской совет Львова определился с составом комиссии по выявлению и перемещению заброшенных транспортных средств. Брошенные машины будут передавать на нужды Сил обороны.

Напомним, во Львове за прошлый год обновили 34,3 километра водопроводных сетей различных диаметров.

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