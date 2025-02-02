У Львові перекриють вулицю Дашкевича з 3 лютого по 3 квітня

Перекрита вулиця. Фото ілюстративне: Суспільне

У Львові з 3 лютого до 3 квітня буде перекрито для руху приватного транспорту вулицю Романа Дашкевича на відрізку від вулиці Замарстинівської до вулиці Квітової. Тут приватне підприємство "Інстал-Плаза" проводитиме роботи з прокладання водопроводу і каналізації.

Про це повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

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В ЛМР повідомили, що громадський транспорт цими вулицями не курсує. Водіїв просять взяти цю інформацію до уваги та враховувати її, плануючи поїздки по місту.

"Ремонтні роботи триватимуть два місяці. Для їх проведення необхідно перекрити вул. Дашкевича — від вул. Замарстинівської до вул. Квітової. Громадський транспорт цими вулицями не курсує, відтак незручності можуть бути лише для водіїв приватного транспорту", — пояснили у повідомленні.

Схема перекриття вулиці Дашкевича. Фото: ЛМР

Раніше ми писали, що міська рада Львова визначилася зі складом комісії з виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів. Покинуті автівки передаватимуть на потреби Сил оборони.

Нагадаємо, у Львові за минулий рік оновили 34,3 кілометри водопровідних мереж різних діаметрів.