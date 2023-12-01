В центре Львова произошло серьезное ДТП — движение транспорта затруднено

ДТП в центре Львова. Фото: скриншот с видео львовского телеграмм-канала

В центре Львова вблизи костела произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В настоящее время затруднено движение общественного транспорта.

Об этом сообщают львовские телеграмм-каналы.

Читайте также:

ДТП в центре Львова

Сегодня утром, 1 декабря, в центре Львова произошла серьезная авария. Отмечается, что столкновение легковых автомобилей произошло вблизи костела. На место прибыла "скорая" и сотрудники полиции. Сейчас они устанавливают обстоятельства ДТП. В результате аварии в центре города затруднено движение трамваев, сейчас они не курсируют. Пока данных о пострадавших нет.

Напомним, во Львовской области запустили безналичную оплату проезда по всем направлениям междугороднего и пригородного транспорта. 30 ноября Львовская область стала первой, где заработала такая инициатива.

Добавим, во Львовской области легковой автомобиль "Мерседес-Бенц" влетел в дерево. В результате аварии три человека травмированы, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Также мы писали ранее, что неподалеку от центра Львова обустроили новую парковку на 26 мест, три из которых — для людей с инвалидностью. Она расположена на отрезке ул. Замарстыновской от ул. Гайдамацкой до ул. Торфяной.