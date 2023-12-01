У центрі Львова сталася серйозна ДТП — рух транспорту ускладнено

ДТП у центрі Львова. Фото: скриншот з відео львівського телеграм-каналу

У центрі Львова поблизу костелу сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Наразі ускладнено рух громадського транспорту.

Про це повідомляють львівські телеграм-канали.

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ДТП у центрі Львова

Сьогодні вранці, 1 грудня, у центрі Львова сталася серйозна аварія. Зазначається, що зіткнення легкових авто відбулося поблизу костелу. На місце прибула "швидка" та працівники поліції, які встановлюють обставини ДТП. Внаслідок аварії у центрі міста ускладнено рух трамваїв, зараз вони не курсують. Наразі даних щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, на Львівщині запустили безготівкову оплату проїзду на всіх напрямках міжміського та приміського транспорту. Тож, 30 листопада Львівська область стала першою, де запрацювала така ініціатива.

Додамо, на Львівщині легковий автомобіль "Мерседес-Бенц" влетів у дерево. Внаслідок аварії трьох осіб травмовано, поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Також ми писали раніше, що неподалік від центру Львова облаштували новий паркувальний майданчик на 26 місць, три з яких — для людей з інвалідністю. Він розташований на відтинку вул. Замарстинівської від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної.