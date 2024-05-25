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В центре Львова создадут сквер на месте бывшего рынка Добробут

25 мая 2024 09:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове создадут сквер на месте бывшего рынка
Бывший рынок "Добробут" во Львове. Фото: inlviv.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Львовский городской совет хочет создать сквер на месте бывшего рынка "Добробут" в центре города. Там планируют сделать зоны отдыха, а также небольшой водоем.

Соответствующее решение было утверждено на исполнительном комитете Львовского горсовета в пятницу, 24 мая.

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Решением исполкома территорию, ограниченную пл. Князя Ярослава Осмомысла, ул. Лазневой, Сянской и ул. Подмурной, определили предназначенной для формирования городского сквера. Однако начать процедуру создания горсовет сможет только после завершения рассмотрения дела о пользовании земельным участком под бывший рынок "Добробут". Верховный Суд направил это дело на повторное рассмотрение.

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Территория будущего сквера. Фото: ЛГС

Если суд удовлетворит иск ЛГС и вернет землю в пользование городу, департамент архитектуры должен разработать дорожную карту для формирования городского сквера. Это охватывает определение основных параметров и функций. Также он должен подготовить концепцию связи сквера с зелеными зонами улиц Подвальной и проспекта Свободы с целью создания центрального зеленого кольца на месте исторических оборонительных сооружений. Департамент мобильности, в свою очередь, должен разработать новую схему организации дорожного движения вокруг будущего сквера, чтобы обеспечить безопасный и удобный доступ к нему.

Ранее мэрия выражала желание воссоздать историческое общественное пространство, которое существовало на этой площади в начале ХХ века. Сейчас они рассматривают возможность создания сквера с зонами отдыха и небольшим водоемом.

Напомним, во Львове на железнодорожном вокзале открылся информационный центр по вопросам рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. В нем украинцы могут получить сведения о работе Центров рекрутинга.

Также депутаты на комиссии по архитектуре утвердили предоставление разрешения КЗ Львовского областного совета "Львовский исторический музей" на разработку проекта землеустройства для получения земельного участка по улице Белогорщи, 76-А. Это территория мемориального музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, уничтоженного в результате удара беспилотника России.

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