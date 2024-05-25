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У центрі Львова створять сквер на місці колишнього ринку Добробут

25 травня 2024 09:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові створять сквер на місці колишнього ринку
Колишній ринок "Добробут" у Львові. Фото: inlviv.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Львівська міська рада хоче створити сквер на місці колишнього ринку "Добробут" у центрі міста. Там планують зробити відпочинкові зони, а також невелику водойму.

Відповідне рішення затвердили на виконавчому комітеті Львівської міськради у пʼятницю, 24 травня.

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Рішенням виконкому територію, обмежену пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. Лазневою, Сянською та вул. Підмурною, визначили призначеною для формування міського скверу. Однак розпочати процедуру створення міськрада зможе лише після завершення розгляду справи щодо користування земельною ділянкою під колишній ринок "Добробут". Верховний Суд направив цю справу на повторний розгляд.

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Територія майбутнього скверу. Фото: ЛМР

Якщо суд задовольнить позов ЛМР і поверне землю в користування місту, департамент архітектури повинен розробити дорожню карту для формування міського скверу. Це охоплює визначення основних параметрів та функцій. Також він має підготувати концепцію зв’язку скверу з зеленими зонами вулиць Підвальної та проспекту Свободи з метою створення центрального зеленого кільця на місці історичних оборонних споруд. Департамент мобільності своєю чергою повинен розробити нову схему організації дорожнього руху навколо майбутнього скверу, щоб забезпечити безпечний та зручний доступ до нього.

Раніше мерія висловлювала бажання відтворити історичний громадський простір, який існував на цій площі на початку ХХ століття. Зараз вони розглядають можливість створення скверу з відпочинковими зонами та невеликою водоймою.

Нагадаємо, у Львові на залізничному вокзалі відкрився інформаційний центр з питань рекрутингу до лав Збройних сил України. У ньому українці можуть отримати відомості щодо роботи Центрів рекрутингу.

Також депутати на комісії з архітектури затвердили надання дозволу КЗ Львівської обласної ради "Львівський історичний музей" на розроблення проєкту землеустрою для отримання земельної ділянки на вулиці Білогорщі, 76-А. Це територія меморіального музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, який був знищений внаслідок удару безпілотника Росії.

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Львів
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