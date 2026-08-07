Убийство Фарион: во Львове продолжается суд над Зинченко

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в суде 7 августа 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Во Львове 7 августа продолжается очередное судебное заседание по делу об убийстве лингвистки Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко прибыл в Шевченковский районный суд Львова. В ходе заседания стороны заявили ряд ходатайств, после чего суд удалился в совещательную комнату.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Судебное заседание по делу Фарион 7 августа 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Суд над Зинченко по делу об убийстве Фарион

Сегодня, 7 августа, в Шевченковском районном суде Львова проходит очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. В суд прибыл Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве лингвистки.

На заседание также пришла группа поддержки Зинченко с портретами. В суд приехала его мать.

Мать Зинченко прибыла в суд 7 августа 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Сторону обвинения на заседании представляет прокурор Дмитрий Петлеваный. Также присутствует государственный адвокат Зинченко Диана Кара.

Сначала заседание прервали до 12:00 из-за отсутствия коллегии судей. После этого судьи пришли в зал, и заседание продолжилось.

В режиме видеоконференции также принимают участие адвокат дочери Ирины Фарион Софии Особи Наталья Романик и адвокат Лариса Криворучко.

В ходе заседания прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Вячеслава Зинченко.

Вячеслав Зинченко в суде 7 августа 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В то же время государственный адвокат Диана Кара подала ходатайство об отказе Зинченко от её услуг. Сам Зинченко заявил, что хочет, чтобы его интересы представляла только Лариса Криворучко.

Криворучко, со своей стороны, заявила ходатайство об отводе судей. Прокурор возразил против этого и отметил, что наличие у подозреваемого двух адвокатов — одного государственного и другого — не является нарушением закона.

Новини.LIVE писали, что 19 июля во Львове к второй годовщине убийства Ирины Фарион открыли мемориальное пространство на улице Томаша Масарика. Основой композиции стала медная стела со словами "язык", "воля", "нация" и "сила", а внутри разместили камень с 20 высказываниями языковеда. Авторы площадки — команда Guess Line Architects, в которую вошли, в частности, бывшие студенты Фарион.

Новини.LIVE сообщали, что 9 июля 2026 года стало известно, что по делу об убийстве Ирины Фарион суд разрешил адвокату Ларисе Криворучко вновь участвовать в процессе. В то же время Вячеславу Зинченко отказали в ходатайстве об отказе от услуг государственного защитника Дианы Кары. В дальнейшем интересы обвиняемого будут представлять две адвокатки.