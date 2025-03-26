Суд по делу об убийстве Фарион объявил перерыв до 2 апреля

Судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Сегодня, 26 марта, во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Следовательно, суд решил объявить перерыв до начала апреля.

Об этом с места сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Сегодня, 26 марта, суд по делу об убийстве Ирины Фарион завершил рассмотрение третьего тома доказательств и объявил перерыв до 2 апреля 2025 года.

Напомним, что ранее мы сообщали, что во Львове 26 марта состоялось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Рассмотрение дела проходило в Шевченковском суде города.

Обвиняемого Вячеслава Зинченко привезли в зал Шевченковского районного суда. Также в зале суда присутствовала дочь Фарион София Особа. На заседание пришли ее друзья и друзья Зинченко.

Ранее Зинченко продлили срок пребывания под стражей без права залога до 24 апреля 2025 года. Отметим, что обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Также во время судебного заседания 26 марта по делу об убийстве Ирины Фарион просмотрели видео с места происшествия. После просмотра видео Зинченко заявил о несовпадении показаний свидетеля и расчетов.