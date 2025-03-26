Суд у справі про вбивство Фаріон оголосив перерву до 2 квітня

Судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Сьогодні, 26 березня, у Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Відтак, суд вирішив оголосити перерву до початку квітня.

Про це з місця повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Сьогодні, 26 березня, суд у справі про вбивство Ірини Фаріон завершив розгляд третього тому доказів і оголосив перерву до 2 квітня 2025 року.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що у Львові 26 березня відбулося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Розгляд справи тривав у Шевченківському суді міста.

Обвинуваченого В'ячеслава Зінченка привезли до зали Шевченківського районного суду. Також у залі суду була присутня донька Фаріон Софія Особа. На засідання прийшли її друзі та друзі Зінченка.

Раніше Зінченку продовжили термін перебування під вартою без права застави до 24 квітня 2025 року. Зазначимо, що обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Також під час судового засідання 26 березня у справі про вбивство Ірини Фаріон переглянули відео з місця події. Після перегляду відео Зінченко заявив про розбіжність показів свідка та розрахунків.