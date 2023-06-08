Убийство жительницы Львовщины в Польше: подозреваемого заключили под стражу

Руки мужчины в наручниках. Фото: Национальная полиция Львовщины

Подозреваемый — 30-летний житель Хмельницкой области. Он скрывался от следствия и находился в международном розыске. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Полиция Львовской области .

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Детали задержания

По данным следствия, в 2019 году мужчина уехал работать в Польшу. На одном из местных праздников он познакомился с 25-летней украинкой, приехавшей на сезонные работы со Львовской области.

Полицейские задержали убийцу жительницы Львовской области. Фото: Полиция Львовской области

"После праздника мужчина предложил провести украинку в арендованное жилье. Но по дороге домой между ними возник конфликт. Подозреваемый начал бить руками пострадавшую по голове. От очередного удара девушка упала на землю, а он продолжил ее бить и копать ногами по голове и телу, после чего задушил ее. Сразу на второй день подозреваемый выехал на территорию Украины" , — говорится в сообщении.

Поскольку злоумышленник скрывался от следствия, его объявили в международный розыск, ориентировка на него была направлена в территориальные подразделения Национальной полиции Украины и в соответствующие правоохранительные органы соседнего государства. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Расследование убийства женщины продолжается.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области судят младшего сержанта, который в прошлом году застрелил срочника, пока тот был в туалете. 11 апреля Яворивский суд продлил подозреваемому срок содержания под стражей еще до июля. Пока сержант находится во Львовском СИЗО, расследование убийства продолжается.

Также мы писали, что на Львовщине будут судить женщину, которая утверждала, что Украины не будет. 59-летней жители Сокаля сообщили о подозрении по факту разжигания национальной розни и ненависти (ч.1 ст. 161 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Женщине грозит 8,5 тыс. грн. штрафа или 5 лет ограничения свободы.