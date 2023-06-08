Вбивство жительки Львівщини у Польщі: підозрюваного взяли під варту

Руки чоловіка в наручниках. Фото: Національна поліція Львівщини

Підозрюваний — 30-річний мешканець Хмельницької області. Він переховувався від слідства і перебував у міжнародному розшуку. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це інформує Поліція Львівської області.

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Деталі затримання

За даними слідства, у 2019 році чоловік поїхав працювати до Польщі. На одному із місцевих свят він познайомився із 25-річною українкою, яка приїхала на сезонні роботи з Львівщини.

Поліцейські затримали вбивцю жительки Львівщини. Фото: Поліція Львівської області

"Після свята чоловік запропонував провести українку до орендованого житла. Та по дорозі додому між ними виник конфлікт. Підозрюваний почав бити руками потерпілу по голові. Від чергового удару дівчина впала на землю, а він продовжив її бити та копати ногами по голові та тілу, після чого задушив її. Одразу на другий день підозрюваний виїхав на територію України", — йдеться у повідомленні.

Оскільки зловмисник переховувася від слідства, його оголосили у міжнародний розшук, орієнтування на нього були скеровані у територіальні підрозділи Національної поліції України та у відповідні правоохоронні органи сусідньої держави. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Розслідування вбивства жінки триває.

Нагадаємо, ми раніше писали, на Львівщині судять молодшого сержанта, який минулого року застрелив строковика, поки той був у туалеті. 11 квітня Яворівський суд продовжив підозрюваному термін тримання під вартою ще до липня. Поки сержант перебуває у Львівському СІЗО, розслідування вбивства триває.

Також, ми писали, що на Львівщині судитимуть жінку, яка стверджувала, що України не буде. 59-річній мешканці Сокаля повідомили про підозру за фактом розпалювання національної ворожнечі та ненависті (ч.1 ст. 161 КК України). Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Жінці загрожує 8,5 тис. грн штрафу або 5 років обмеження волі.