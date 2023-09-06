Вербовала женщин для занятия проституцией: правоохранители Львовщины задержали сутенершу

Задержание женщины на границе. Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители Львовщины задержали 27-летнюю жительницу Винничины, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации за границей. Подозреваемую задержали во время паспортного контроля на украинской границе.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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"По данным следствия, фигурантка подыскивала девушек молодого возраста привлекательной внешности, оказавшихся в затруднительных жизненных обстоятельствах. Она предлагала им выгодный заработок за границей, в частности, в Королевстве Швеция. При этом обещала помочь в оформлении документов для выезда, оплатить проезд и обеспечить проживание в другой стране", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину. Фото: Львовская областная прокуратура

Подозреваемая была задержана во время прохождения паспортного контроля на украинской границе. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Напомним, мы арнее писали, что в одном из сел во Львовской области 34-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы раньше писали, что во Львове прокуроры Франковской областной прокуратуры признали виновным 37-летнего львовянина в хранении и распространении детской порнографии. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.