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Вербувала жінок для заняття проституцією: правоохоронці Львівщини затримали сутенершу

6 вересня 2023 16:09
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Марта Байдака
Журналіст
Вербувала жінок для заняття проституцією: правоохоронці Львівщини затримали сутенершу
Затримання жінки на українському кордоні. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Правоохоронці Львівщини затримали 27-річну мешканку Вінничини, яка вербувала дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном. Підозрювану затримали під час проходження паспортного контролю на українському кордоні. 

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури

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"За даними слідства, фігурантка підшукувала дівчат молодого віку привабливої зовнішності, які опинилась в скрутних життєвих обставинах. Вона пропонувала їм вигідний заробіток закордоном, зокрема у Королівстві Швеція. При цьому обіцяла допомогти в оформленні документів для виїзду, оплатити проїзд та забезпечити проживання в іншій країні", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку. Фото: Львівська обласна прокуратура
Правоохоронці затримали жінку. Фото: Львівська обласна прокуратура

Підозрювану затримали під час проходження паспортного контролю  на українському кордоні. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в одному із сіл на Львівщині 34-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину. На час скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також, ми раніше писали, що у Львові прокурори Франківської обласної прокуратури визнали винним 37-річного львів’янина в зберіганні та  розповсюдженні дитячої порнографії. Чоловіку призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

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