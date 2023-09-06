Вербувала жінок для заняття проституцією: правоохоронці Львівщини затримали сутенершу

Затримання жінки на українському кордоні. Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці Львівщини затримали 27-річну мешканку Вінничини, яка вербувала дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном. Підозрювану затримали під час проходження паспортного контролю на українському кордоні.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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"За даними слідства, фігурантка підшукувала дівчат молодого віку привабливої зовнішності, які опинилась в скрутних життєвих обставинах. Вона пропонувала їм вигідний заробіток закордоном, зокрема у Королівстві Швеція. При цьому обіцяла допомогти в оформленні документів для виїзду, оплатити проїзд та забезпечити проживання в іншій країні", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку. Фото: Львівська обласна прокуратура

Підозрювану затримали під час проходження паспортного контролю на українському кордоні. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в одному із сіл на Львівщині 34-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину. На час скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також, ми раніше писали, що у Львові прокурори Франківської обласної прокуратури визнали винним 37-річного львів’янина в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Чоловіку призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.