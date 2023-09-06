Вербувала жінок для заняття проституцією: правоохоронці Львівщини затримали сутенершу
Правоохоронці Львівщини затримали 27-річну мешканку Вінничини, яка вербувала дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном. Підозрювану затримали під час проходження паспортного контролю на українському кордоні.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Підозрювана вербувала жінок для заняття проституцією у Королівстві Швеція
"За даними слідства, фігурантка підшукувала дівчат молодого віку привабливої зовнішності, які опинилась в скрутних життєвих обставинах. Вона пропонувала їм вигідний заробіток закордоном, зокрема у Королівстві Швеція. При цьому обіцяла допомогти в оформленні документів для виїзду, оплатити проїзд та забезпечити проживання в іншій країні", — йдеться у повідомленні.
Підозрювану затримали під час проходження паспортного контролю на українському кордоні. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.
Нагадаємо, ми раніше писали, що в одному із сіл на Львівщині 34-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину. На час скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Також, ми раніше писали, що у Львові прокурори Франківської обласної прокуратури визнали винним 37-річного львів’янина в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Чоловіку призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.