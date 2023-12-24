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Взрыв газа в доме во Львове — Новини.LIVE на месте узнали подробности

24 декабря 2023 11:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрыв газа в доме во Львове — Новини.LIVE на месте узнали подробности
Последствия взрыва во Львове Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове в доме по улице Княгини Ольги взорвался газ вечером 23 декабря. Полиция начала расследование несчастного случая, в результате которого погибли три человека и еще трое травмированы.

Подробности с места происшествия узнали Новини.LIVE.

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Взрыв газа в доме во Львове 23 декабря

Полицейские вместе с работниками взрывотехнической службы устанавливают детали. На месте трагедии по-прежнему чувствуется сильный запах горелого.

По словам соседей, в доме жила одна семья: Анатолий, Алла, их дочь с зятем и дети.

Они рассказали, что Анатолий услышал в гараже шипения и позвал с собой зятя. Мужчины ушли в гараж, после чего произошел взрыв.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Также мы писали, что полицейские начали расследование взрыва во Львове. В результате инцидента погибли три человека, еще трое — травмированы.

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