Вибух газу в будинку у Львові — Новини.LIVE на місці дізналися подробиці

Наслідки вибуху у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові в будинку на вулиці Княгині Ольги вибухнув газ увечері 23 грудня. Поліція розпочала розслідування нещасного випадку, внаслідок якого загинули троє людей та ще троє — травмовані.

Подробиці з місця події дізналися Новини.LIVE.

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Наразі поліціянти разом із працівниками вибухотехнічної служби встановлюють деталі. На місці трагедії досі відчувається сильний запах горілого.

Зі слів сусідів, у будинку жила одна родина: пан Анатолій, пані Алла, донька з зятем і діти.

Вони розповіли, що пан Анатолій почув в гаражі сичання та покликав із собою зятя. Чоловіки пішли в гараж, після чого стався вибух.

Нагадаємо, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

Також ми писали, що поліцейські почали розслідування вибуху у Львові. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще троє — травмовані.