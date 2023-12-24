Поліцейські розпочали розслідування вибуху у Львові

Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у Львові. Фото: t.me/UA_National_Police

Поліцейські почали розслідування вибуху у Львові. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще троє — травмовані.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Вибух у Львові

Вчора, 23 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у Львові. Фото: t.me/UA_National_Police

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівської області, а також патрульні. Правоохоронці встановили, що вибух стався в гаражному приміщення приватного будинку. Внаслідок цього його частина була зруйнована.

Рятувальники на місці вибуху у Львові. Фото: t.me/UA_National_Police

"Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники та правоохоронці на місці вибуху у Львові. Фото: t.me/UA_National_Police

Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події були задіяні усі екстрені служби.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку.

Додамо, мер Львова Андрій Садовий заявив про ще одного загиблого внаслідок вибуху газу у Львові 23 грудня. Раніше він писав про двох загиблих жінок та ще одного чоловіка.