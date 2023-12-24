Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Поліцейські розпочали розслідування вибуху у Львові arrow

Поліцейські розпочали розслідування вибуху у Львові

24 грудня 2023 08:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поліцейські розпочали розслідування вибуху у Львові
Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у Львові. Фото: t.me/UA_National_Police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поліцейські почали розслідування вибуху у Львові. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще троє — травмовані.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Вибух у Львові

Вчора, 23 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у Львові
Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у Львові. Фото: t.me/UA_National_Police

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівської області, а також патрульні. Правоохоронці встановили, що вибух стався в гаражному приміщення приватного будинку. Внаслідок цього його частина була зруйнована.

Рятувальники на місці вибуху у Львові
Рятувальники на місці вибуху у Львові. Фото: t.me/UA_National_Police

"Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники та правоохоронці на місці вибуху у Львові
Рятувальники та правоохоронці на місці вибуху у Львові. Фото: t.me/UA_National_Police
null
Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події були задіяні усі екстрені служби.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку.

Додамо, мер Львова Андрій Садовий заявив про ще одного загиблого внаслідок вибуху газу у Львові 23 грудня. Раніше він писав про двох загиблих жінок та ще одного чоловіка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі