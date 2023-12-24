Поліцейські розпочали розслідування вибуху у Львові
Поліцейські почали розслідування вибуху у Львові. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще троє — травмовані.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Вибух у Львові
Вчора, 23 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівської області, а також патрульні. Правоохоронці встановили, що вибух стався в гаражному приміщення приватного будинку. Внаслідок цього його частина була зруйнована.
"Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події були задіяні усі екстрені служби.
Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку.
Додамо, мер Львова Андрій Садовий заявив про ще одного загиблого внаслідок вибуху газу у Львові 23 грудня. Раніше він писав про двох загиблих жінок та ще одного чоловіка.
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