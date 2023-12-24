Внаслідок вибуху газу у Львові кількість загиблих зросла

Працівники ДСНС на місці вибуху у Львові. Фото: ДСНС

Мер Львова Андрій Садовий заявив про ще одного загиблого внаслідок вибуху газу у Львові 23 грудня. Раніше він писав про двох загиблих жінок та ще одного чоловіка.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.

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За словами Садового, знайшли чергового загиблого. Чоловіка знайшли під завалами будинку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Львова Андрія Садового

Нагадаємо, що в суміжному будинку, поруч із яким стався вибух у Львові 23 грудня, знайшли тіло загиблої жінки. Їй було 70 років.

Також ми писали, що внаслідок інциденту у Львові під завалами знайшли загиблого чоловіка віком 45-50 років.

Додамо, що на місці вибуху у Львові загинула жінка. Також відомо, що отримали травми ще четверо людей, їх госпіталізували до лікарні.