Внаслідок вибуху газу у Львові кількість загиблих зросла
Мер Львова Андрій Садовий заявив про ще одного загиблого внаслідок вибуху газу у Львові 23 грудня. Раніше він писав про двох загиблих жінок та ще одного чоловіка.
Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.
Наслідки вибуху газу у Львові
За словами Садового, знайшли чергового загиблого. Чоловіка знайшли під завалами будинку.
Нагадаємо, що в суміжному будинку, поруч із яким стався вибух у Львові 23 грудня, знайшли тіло загиблої жінки. Їй було 70 років.
Також ми писали, що внаслідок інциденту у Львові під завалами знайшли загиблого чоловіка віком 45-50 років.
Додамо, що на місці вибуху у Львові загинула жінка. Також відомо, що отримали травми ще четверо людей, їх госпіталізували до лікарні.
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