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В результате взрыва газа во Львове количество погибших возросло

24 декабря 2023 00:04
обновлено: 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В результате взрыва газа во Львове количество погибших возросло
Сотрудники ГСЧС на месте взрыва во Львове. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о еще одном погибшем в результате взрыва газа во Львове 23 декабря. Ранее он писал о двух погибших женщинах и еще одном мужчине.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

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По словам Садового, обнаружили еще одного погибшего. Мужчину нашли под завалами дома.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Львова Андрея Садового
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Львова Андрея Садового

Напомним, что в смежном доме, рядом с которым произошел взрыв во Львове 23 декабря, обнаружили тело погибшей женщины. Ей было 70 лет.

Также мы писали, что в результате инцидента во Львове под завалами нашли погибшего мужчину в возрасте 45-50 лет.

На месте взрыва во Львове погибла женщина. Также известно, что получили травмы еще четыре человека, их госпитализировали в больницу.

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