В результате взрыва газа во Львове количество погибших возросло
Мэр Львова Андрей Садовый заявил о еще одном погибшем в результате взрыва газа во Львове 23 декабря. Ранее он писал о двух погибших женщинах и еще одном мужчине.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.
Последствия взрыва газа во Львове
По словам Садового, обнаружили еще одного погибшего. Мужчину нашли под завалами дома.
Напомним, что в смежном доме, рядом с которым произошел взрыв во Львове 23 декабря, обнаружили тело погибшей женщины. Ей было 70 лет.
Также мы писали, что в результате инцидента во Львове под завалами нашли погибшего мужчину в возрасте 45-50 лет.
На месте взрыва во Львове погибла женщина. Также известно, что получили травмы еще четыре человека, их госпитализировали в больницу.
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