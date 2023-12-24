Спасатели ликвидируют последствия взрыва во Львове. Фото: t.me/UA_National_Police

Полицейские начали расследование взрыва во Львове. В результате инцидента погибли три человека, еще трое — травмированы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Взрыв во Львове

Вчера, 23 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Княгини Ольги произошел взрыв.

Спасатели ликвидируют последствия взрыва во Львове. Фото: t.me/UA_National_Police

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб полиции, а также патрульные. Правоохранители установили, что взрыв произошел в гаражном помещении частного дома. В результате его часть была разрушена.

Спасатели на месте взрыва во Львове. Фото: t.me/UA_National_Police

"Во время разбора завалов были обнаружены тела трех львовян: 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Спасатели и правоохранители на месте взрыва во Львове. Фото: t.me/UA_National_Police

Пост Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

Напомним, во Львове, в доме по улице Княгини Ольги, взорвался газ. На месте происшествия были задействованы все экстренные службы.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме.

Добавим, мэр Львова Андрей Садовый заявил о еще одном погибшем в результате взрыва газа во Львове 23 декабря. Ранее он писал о двух погибших женщинах и еще одном мужчине.