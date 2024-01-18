Выписывал себе премии — во Львовской области судили чиновника военного лесхоза

Судья выносит вердикт Фото иллюстративное: pixabay

Жолковский райсуд Львовской области вынес вердикт должностному лицу "Магеровского военного лесхоза" Игорю Бегиевичу, который, будучи в должности и.о. директора лесхоза, сам назначал себе премию. Суд назначил ему 5100 грн. штрафа.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

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Контекст дела Бегевича

Как говорится в тексте вердикта, Бегиевич, будучи в должности исполняющего обязанности директора предприятия, назначал себе премию. Полицейские составили в отношении его протокол об админправонарушении из-за нарушения требований предотвращения конфликта интересов.

Бегиевич вины не признал. По его словам, он действительно это делал согласно уставу предприятия и отдельному положению о премировании. Также он добавил, что в указанных документах нет оговорок о том, что он этого делать не может, и отметил, что премию начислили всем работникам за сверхурочные нормы экономических показателей за декабрь.

Более того, Бегиевич отметил, что приказ о премиях издавался на основе схожих приказов предыдущего директора. Но суд не принял во внимание объяснения Бегиевича и его адвоката, обратив внимание, что должностное лицо было знакомо с антикоррупционной программой, а потому обязано знать действующее законодательство. Он назначил ему выплатить 5100 гривен штрафа.

Напомним, что ранее во Львовской области судили мужчину, продававшего советскую символику через интернет. За это суд назначил фигуранту пожизненное заключение, впрочем, освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на тот же срок.

В то же время, Бродовский райсуд Львовской области осудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов, присудив ему пять лет лишения свободы.