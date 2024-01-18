Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Выписывал себе премии — во Львовской области судили чиновника военного лесхоза arrow

Выписывал себе премии — во Львовской области судили чиновника военного лесхоза

18 января 2024 20:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Выписывал себе премии — во Львовской области судили чиновника военного лесхоза
Судья выносит вердикт Фото иллюстративное: pixabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Жолковский райсуд Львовской области вынес вердикт должностному лицу "Магеровского военного лесхоза" Игорю Бегиевичу, который, будучи в должности и.о. директора лесхоза, сам назначал себе премию. Суд назначил ему 5100 грн. штрафа.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Читайте также:

Контекст дела Бегевича

Как говорится в тексте вердикта, Бегиевич, будучи в должности исполняющего обязанности директора предприятия, назначал себе премию. Полицейские составили в отношении его протокол об админправонарушении из-за нарушения требований предотвращения конфликта интересов.

Бегиевич вины не признал. По его словам, он действительно это делал согласно уставу предприятия и отдельному положению о премировании. Также он добавил, что в указанных документах нет оговорок о том, что он этого делать не может, и отметил, что премию начислили всем работникам за сверхурочные нормы экономических показателей за декабрь.

Более того, Бегиевич отметил, что приказ о премиях издавался на основе схожих приказов предыдущего директора. Но суд не принял во внимание объяснения Бегиевича и его адвоката, обратив внимание, что должностное лицо было знакомо с антикоррупционной программой, а потому обязано знать действующее законодательство. Он назначил ему выплатить 5100 гривен штрафа.

Напомним, что ранее во Львовской области судили мужчину, продававшего советскую символику через интернет. За это суд назначил фигуранту пожизненное заключение, впрочем, освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на тот же срок.

В то же время, Бродовский райсуд Львовской области осудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов, присудив ему пять лет лишения свободы.

суд
коррупция
Львовская область
Криминал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме