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Виписував собі премії — на Львівщині судили посадовця військового лісгоспу

18 січня 2024 20:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Виписував собі премії — на Львівщині судили посадовця військового лісгоспу
Суддя виносить вердикт. Фото ілюстративне: pixabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Жовківський райсуд Львівщини виніс вердикт посадовцю "Магерівського військового лісгоспу" Ігорю Бегійовичу, який, бувши на посаді в.о. директора лісгоспу, сам призначав собі премію. Суд призначив йому 5100 грн штрафу. 

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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Контекст справи Бегійовича

Як йдеться у тексті вердикту, Бегійович, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків директора підприємства, призначав собі премію. Поліцейські склали стосовно нього протокол про адмінправопорушення через порушення вимог запобігання конфлікту інтересів.

Бегійович вини не визнав. За його словами, він дійсно це робив, згідно зі статутом підприємства та окремого положення про преміювання. Також він додав, що у зазначених документах немає застережень про те, що він це робити не може, та наголосив, що премію нарахували всім працівникам за понаднормові норми економічних показників за грудень.

Ба більше, Бегійович зазначив, що наказ про премії видавався на основі схожих наказів попереднього директора. Та суд не взяв до уваги пояснення Бегійовича та його адвоката, звернувши увагу, що посадовець був знайомий з антикорупційною програмою, а тому зобов’язаний знати чинне законодавство. Він призначив йому сплатити 5100 гривень штрафу. 

Нагадаємо, що раніше на Львівщині судили чоловіка, який продавав радянську символіку через інтернет. За це суд призначив фігуранту довічне ув'язнення, втім звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на той самий строк.

Водночас Бродівський райсуд Львівської області засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів, присудивши йому п'ять років позбавлення волі. 

суд
корупція
Львівська область
Кримінал

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