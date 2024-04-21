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Вырвали из лап смерти — во Львове хирурги вытащили обломок у сердца защитника

21 апреля 2024 22:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вырвали из лап смерти — во Львове хирурги вытащили обломок у сердца защитника
Украинский воин Роман с врачом, спасшим ему жизнь. Фото: Первое медицинское объединение Львова
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове спасли защитника Украины Романа, у которого обломок вражеского снаряда застрял у сердца. Команде врачей удалось провести удачную операцию, фактически вырвав мужчину из смертных лап.

Об этом рассказало Первое медицинское объединение Львова.

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Полуторасантиметровый обломок вражеского боеприпаса застрял в сердце украинского воина. Мужчину спасла команда кардиохирургов Больницы Святого Пантелеймона и Института Амосова.

"42-летний Роман Клиза — из Волыни. До большой войны работал водителем за границей. В день полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ. Был аэроразведчиком. Но в декабре прошлого года получил тяжелое ранение", — говорится в сообщении.

Муж рассказал, что когда он пришел на позицию, его вместе с собратьем атаковал вражеский дрон. Товарищ Романа погиб, а он был тяжело ранен и вынесен с поля боя. Очнулся воин уже в больнице Днепра. Он провел девять дней в коме.

Как только состояние Романа удалось стабилизировать, его перевели в столичную больницу, а оттуда во Львов в отделение кардиохирургии и трансплантации сердца Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона.

Здесь медики провели обследование и составили план хирургического вмешательства. Оперировал Романа заведующий отделением хирургии аорты Виталий Кравченко.

"Во время вмешательства мы раскрыли грудную клетку, мобилизовали аорту и дугу и безопасно вынули обломок, застрявший в стенке аорты, не повредив при этом жизненно важные структуры. Операция длилась два часа. Теперь жизни пациента ничего не угрожает", — рассказали врачи.

В настоящее время защитник проходит реабилитацию. Из-за повреждения мозга у него была парализована левая рука, нарушена ходьба и координация. Но после недели занятий с физическим терапевтом он смог сделать свои первые шаги. Его ждет длительная реабилитация, о том воин настроен оптимистично.

обломок, извлеченный из сердца воина
Врач с обломком, извлеченным из сердца воина. Фото: Первое медицинское объединение Львова
украинский воин после операции
Украинский воин Роман на реабилитации. Фото: Первое медицинское объединение Львова
воин в больнице
Украинский защитник Роман в больнице. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Напомним, что во Львове женщина в седьмой раз стала матерью.

Ранее мы писали об истории военного, который восстанавливается во Львове.

Львов
операция
спасение
медицина
защитники
жизнь

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