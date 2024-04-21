Вирвали з лап смерті — у Львові хірурги витягнули уламок біля серця захисника

Український воїн Роман з лікарем, який врятував йому життя. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

У Львові врятували захисника України Романа, в якого уламок ворожого снаряда застряг біля серця. Команді лікарів вдалося провести вдалу операцію, фактично вирвавши чоловіка з лап смерті.

Про це розповіло Перше медичне об'єднання Львова.

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Півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу застряг у серці українського воїна. Чоловіка врятувала команда кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова.

"42-річний Роман Кліза — з Волині. До великої війни працював водієм за кордоном. У день повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ. Був аеророзвідником. Та в грудні минулого року зазнав важкого поранення", — говориться у повідомленні.

Чоловік розповів, що коли він прийшов на позицію, його разом з побратимом атакував ворожий дрон. Товариш Романа загинув, а він був тяжко поранений і винесений з поля бою. Отямився воїн вже в лікарні Дніпра. Він дев'ять днів пробув у комі.

Як тільки стан Романа вдалося стабілізувати, його перевели до столичної лікарні, а звідти — до Львова у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

Тут медики провели обстеження та склали план хірургічного втручання. Оперував Романа завідувач відділення хірургії аорти Віталій Кравченко.

"Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту та дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг в стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує", — розповіли лікарі.

Нині захисник проходить реабілітацію. Через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація. Але після тижня занять з фізичним терапевтом він зумів зробити свої перші кроки. На нього чекає тривала реабілітація, проте воїн налаштований оптимістично.

Лікар з уламком, який витягнули з серця воїна. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Український воїн Роман на реабілітації. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Український захисник Роман у лікарні. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

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